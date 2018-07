Marcos Daniel perde para francês na estreia em Portugal

Este foi o segundo duelo entre os dois tenistas e Marcos Daniel ainda não conseguiu vencer o francês. Em 2007, os dois tenistas duelaram na primeira rodada de Roland Garros e o brasileiro abandonou o duelo depois de perder o primeiro ser por 6/1 e estar perdendo a segunda parcial por 4/1. Com o novo revés, Marcos Daniel segue sem vencer em 2011 após cinco partidas disputadas.

Vasselin passou pelo qualifying no Torneio de Estoril e começou a partida embalado. O tenista francês conseguiu quebras de serviço no terceiro e sétimo games para triunfar no primeiro set por 6/3.

Marcos Daniel começou bem a segunda parcial, com uma quebra de serviço logo no primeiro game. Porém, o tenista brasileiro não conseguiu confirmar o seu saque em nenhum game no segundo set e foi facilmente derrotado por Vasselin por 6/1.

Na segunda rodada em Portugal, o tenista francês vai encarar Thomaz Bellucci. O brasileiro avançou na sua partida de estreia nesta terça-feira ao superar o dinamarquês Frederik Nielsen (7/5 e 6/1).

OUTROS JOGOS - O uruguaio Pablo Cuevas será o primeiro adversário do francês Jo-Wilfried Tsonga no Torneio de Estoril depois de derrotar na sua estreia o espanhol Pere Riba por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Já o português Frederico Gil vai duelar com espanhol Fernando Verdasco após superar o italiano Flavio Cipolla por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Já o argentino Carlos Berlocq enfrentará o francês Gilles Simon depois de vencer o espanhol Daniel Gimeno Traver por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já o colombiano Alejandro Falla avançou com o abandono do espanhol Pablo Andujar no terceiro set (6/4, 6/1 e 4/4).