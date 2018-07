Marcos Daniel vence e avança às quartas em Blumenau

O brasileiro Marcos Daniel foi o único representante do País a avançar às quartas de final nesta quinta-feira no Challenger de Blumenau. Número 3 do Brasil e quarto cabeça de chave no saibro catarinense, o tenista passou pelo espanhol Gabriel Trujillo-Soler.

Apesar de o adversário ser apenas o 261.º colocado da ATP, Daniel precisou da virada para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/4. Atual número 109 do mundo, o tenista encara agora o marroquino Reda El Amrani, que eliminou o brasileiro Thiago Alves, vencendo por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Além de Alves, mais dois atletas do Brasil pararam nas oitavas. Rogério Dutra Silva perdeu para o argentino Diego Junqueira por 2 a 1 (7/5, 6/7 (2/7) e 6/4). Agora, Junqueira enfrenta o chileno Nicolas Massu. Primeiro favorito do torneio, ele venceu o brasileiro Rodrigo Guidolim por 2 a 0 (7/5 e 6/4).

DERROTA NA COLÔMBIA

Pelo Challenger de Pereira, o brasileiro João Souza não conseguiu repetir o sucesso que teve com o título em Bogotá, na última segunda-feira. Novamente no saibro colombiano, ele ficou nas oitavas, com a derrota por 2 sets a 1 (3/6, 6/1 e 6/4) para o alemão Dominik Meffert.