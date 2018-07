Marcos Daniel vence e encara Júlio Silva em Blumenau

Em busca do título em Blumenau para voltar ao top 100, Daniel encarou o marroquino Reda El Amrani. Atual número 3 do Brasil e 109 do mundo, o tenista não teve vida fácil, inclusive com a paralisação do jogo por cerca de uma hora e meia por causa da chuva. Mas no fim venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/1.

Quarto cabeça de chave em Santa Catarina, Daniel fará um confronto diante do sexto favorito do torneio nas semifinais. Número 154 da ATP, Júlio Silva precisou buscar a virada para derrotar o espanhol Guillermo Alcaide por 2 sets 1, parciais de 1/6, 6/3 e 6/1. O jogo entre os brasileiros está marcado para a manhã deste sábado.

Na outra semifinal do Challenger de Blumenau, o argentino Diego Junqueira enfrenta o alemão Bastian Knittel. Oitavo cabeça, Junqueira surpreendeu o chileno Nicolas Massu, primeiro favorito, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Já Knittel superou o também argentino Carlos Berlocq com um duplo 6/4.