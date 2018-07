Marcos Daniel vence francês e encara Bellucci em final

Atual campeão, o número 1 do Brasil avançou no torneio ao eliminar o compatriota Christian Lindell, sensação do torneio, que defende as cores da Suécia. Bellucci venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, na primeira semifinal do dia.

No sábado, Marcos Daniel e Bellucci se enfrentarão pela segunda vez. O tenista gaúcho, número 152 do mundo, venceu o único confronto, em 2007. Apesar do retrospecto negativo, Bellucci disse que esperava disputar um duelo nacional na decisão. "Gostaria que o Marcos [Daniel] chegasse à final, pois assim teríamos, com certeza, um brasileiro campeão", disse o número 1 do País antes da segunda semifinal.