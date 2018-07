Mardy Fish bate indiano e vai à semifinal em Atlanta O norte-americano Mardy Fish está classificado para as semifinais do Torneio de Atlanta, que dá 250 pontos ao campeão e abre a série de disputas em quadras rápidas nos Estados Unidos. Na noite de sexta-feira, o número 9 do mundo superou o indiano Somdev Devvarman, 68º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 6/3, em 1 hora e 33 minutos.