Maria Sharapova aplica 'bicicleta' e avança em Roland Garros

PARIS - Maria Sharapova precisou de apenas 50 minutos em quadra, nesta sexta-feira, para garantir vaga nas oitavas de final da chave feminina de Roland Garros. Ao aplicar uma "bicicleta" (duplo 6/0) sobre a argentina Paula Ormaechea, a tenista russa avançou de forma muito tranquila no Grand Slam francês.

Com o seu favoritismo elevado na luta pelo título em Paris após as eliminações precoces de Serena Williams, Na Li e Agnieszka Radwanska, Sharapova assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a australiana Samantha Stosur, que horas mais cedo derrotou a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Sétima cabeça de chave em Roland Garros, Sharapova se mantém em caminho suave nesta sua campanha na capital francesa, pois ainda não perdeu sets, e contra Stosur irá defender ampla vantagem no retrospecto. Ela venceu 13 dos 15 confrontos que travou com a australiana, sendo que neste ano já derrotou a adversária, atual 18ª tenista do mundo, no Torneio de Madri.

Nesta sexta, o jogo entre Sharapova e Ormaechea chegou a ser interrompido logo em seu primeiro game por causa da chuva, e depois de reiniciado foi finalizado de forma fulminante pela russa. Ao aproveitar seis de nove chances de quebrar o saque da argentina, ela aplicou o humilhante duplo 6/0 sobre a 75ª colocada do ranking mundial, que enfrentava a atual oitava tenista do mundo pela primeira vez em sua carreira.

E foi um primeiro duelo para esquecer, pois Ormaechea conseguiu um mísero winner em todo jogo, enquanto Sharapova acumulou 23 bolas vencedoras. Para completar, ela fez apenas 17 pontos ao total, contra 54 da sua adversária.

Em outro jogo encerrado há pouco em Roland Garros, a espanhola Garbine Muguruza também assegurou lugar nas oitavas de final ao derrotar a eslovaca Anna Schmiedlova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Responsável pela surpreendente eliminação de Serena Williams já na segunda rodada, a tenista da Espanha terá como próxima adversária em Paris a vencedora do confronto entre a francesa Pauline Parmentier e a alemã Mona Barthel, também programado para esta sexta-feira.