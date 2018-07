Maria Sharapova aplica novo 'pneu' e avança no Torneio de Wimbledon

Embalada pelo título de Roland Garros, conquistado no começo do mês em Paris, a tenista russa Maria Sharapova vem atropelando suas adversárias nas primeiras rodadas de Wimbledon. Foi assim novamente neste sábado, quando ela aplicou um "pneu", como é conhecido o set vencido por 6 a 0, para superar a norte-americana Alison Riske e avançar às oitavas de final do torneio em Londres, na Inglaterra.

Sharapova já tinha conseguido um "pneu" na estreia em Wimbledon, quando fez 6/1 e 6/0 na britânica Samantha Murray. Neste sábado, mesmo jogando com teto fechado na quadra central do All England Club, por causa da chuva incessante em Londres, a musa russa precisou de apenas 1 hora e 9 minutos para confirmar o favoritismo e superar Riske por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Depois de passar pela número 44 do mundo na terceira rodada do torneio, contra quem somou a sua segunda vitória em dois jogos já disputados entre elas no circuito, Sharapova espera agora a definição de sua próxima adversária. Sem perder há 10 partidas, a quinta colocada do ranking jogará nas oitavas de final contra a belga Kirsten Flipkens ou a alemã Angelique Kerber.