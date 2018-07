Maria Sharapova arrasa Na Li e vai à semifinal do Masters de Miami

KEY BISCAYNE - A russa Maria Sharapova não deu chances à chinesa Na Li nesta terça-feira, pelas quartas de final do Torneio de Miami. Sem apresentar os mesmos erros da última partida, a número dois do mundo precisou de apenas 1h08min para vencer a campeã de Roland Garros por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/3 e 6/0.

Na semifinal, Sharapova terá pela frente a vencedora do duelo envolvendo duas ex-líderes do ranking. A dinamarquesa Caroline Wozniacki enfrentará a norte-americana Serena Williams ainda nesta terça-feira.

Escaldada pelos erros da última partida, Sharapova mostrou total reabilitação nesta terça. A russa não cometeu nenhuma dupla falta (contra 11 do último jogo) e controlou a partida desde o início.

Ela também contou com as seguidas falhas da chinesa, que registrou 41 erros não forçados. Em razão da irregularidade da número oito do mundo, Sharapova quase cravou o dobrou de pontos da rival: 58 contra 30. Os outros dois duelos das quartas de final de Miami serão disputados nesta quarta-feira.