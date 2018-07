Maria Sharapova assume 7.º lugar após título em Roma

Um dia depois de conquistar o título do Torneio de Roma, Maria Sharapova subiu uma posição no ranking mundial e assumiu oficialmente nesta segunda-feira o sétimo posto da listagem da WTA. A russa ultrapassou justamente a australiana Samantha Stosur, derrotada na final da competição italiana e que agora está na oitava colocação.

Sharapova contabiliza 4.761 pontos, contra 4.645 da tenista da Austrália. A liderança segue com folga nas mãos da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que tem 10.105 e foi eliminada por Sharapova na semifinal em Roma. A segunda colocada segue sendo a belga Kim Clijsters, com 8.115, enquanto a russa Vera Zvonareva é a terceira, com 7.675.

A outra única mudança no top 10 envolveu a checa Petra Kvitova, que subiu da décima para a nona posição, enquanto a sérvia Jelena Jankovic, eliminada por Wozniacki nas quartas de final em Roma, desceu ao décimo posto.

Outro fato de destaque no ranking atualizado nesta segunda-feira foi a nova queda de Venus Williams. Lesionada e afastada das quadras desde janeiro, quando abandonou um jogo na terceira rodada do Aberto da Austrália por conta de uma lesão no quadril, a norte-americana despencou da 19.ª para a 29.ª colocação. Por causa dos seus problemas físicos, ela já anunciou que não jogará em Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo domingo em Paris, e com isso certamente cairá ainda mais no ranking no mês que vem.

Entre as brasileiras, a mais bem colocada é Ana Clara Duarte, a 233.ª no geral, seguida de longe pela número 2 do País, Roxane Vaisemberg, a 286.ª.

Ranking da WTA, 16/5:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 10.105 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.115

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.675

4.ª Victoria Azarenka (BLR), 5.425

5.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.047

6.ª Na Li (CHN), 4.775

7.ª Maria Sharapova (RUS), 4.761

8.ª Samantha Stosur (AUS), 4.645

9.ª Petra Kvitova (RCH), 3.743

10.ª Jelena Jankovic (SER), 3.670

11.ª Marion Bartoli (FRA), 2.925

12.ª Agnieszka Radwanska (POL), 2.876

13.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.870

14.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.715

15.ª Andrea Petkovic (ALE), 2.670

16.ª Kaia Kanepi (EST), 2.526

17.ª Serena Williams (EUA), 2.500

18.ª Julia Goerges (ALE), 2.500

19.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.495

20.ª Shahar Peer (ISR), 2.445

---------------------------------

233.ª Ana Clara Duarte (BRA), 236

286.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 181

355.ª Vivian Segnini (BRA), 118

389.ª Nathalia Rossi (BRA), 104