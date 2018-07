Maria Sharapova bate Radwanska e vai à semifinal em Stuttgart

STUTTGART - A russa Maria Sharapova voltou a mostrar um bom tênis nesta sexta-feira e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Stuttgart. Se estava longe de seus melhores momentos nos últimos campeonatos, a número 9 do ranking mundial voltou a ter lampejos no saibro alemão e derrotou nas quartas de final a polonesa Agnieszka Radwanska, cabeça de chave número 1, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h39min.

Sharapova entrou no torneio pressionada, com a possibilidade de deixar o Top 10 do ranking da WTA. Como atual campeã, a russa tem 470 pontos para defender e via nomes como o da italiana Sara Errani ameaçando sua nona colocação. Ainda assim, a cabeça de chave número tem suportando bem a pressão e já está na semifinal.

Como disputou a primeira partida das quartas de final, Sharapova agora espera para conhecer sua adversária nas semifinais, que sairá do confronto justamente entre Sara Errani e a espanhola Carla Suárez Navarro. Nas outras partidas das quartas, Jelena Jankovic duela com Alisa Kleybanova e Ana Ivanovic pega Svetlana Kuznetsova.

Para vencer a cabeça de chave número 1 do torneio nesta sexta, Sharapova precisou de paciência e soube impor seu jogo. Apesar de inconstante em seu serviço, a russa soube se aproveitar dos problemas de Radwanska no saque e conseguiu sete quebras. Ela ainda tomou um susto no oitavo game do segundo set, quando foi quebrada, mas devolveu no game seguinte para fechar o jogo.