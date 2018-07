Maria Sharapova bate taiwanesa e pega Lisicki em Wimbledon

LONDRES - A russa Maria Sharapova está classificada paras as oitavas de final de Wimbledon. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo conquistou a sua terceira vitória no Grand Slam britânico, disputado em quadras de grama, ao derrotar a taiwanesa Su Hsieh, 63ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 e 6/4.

Sharapova não teve qualquer dificuldade no primeiro set, ao contrário do que aconteceu no segundo. Com uma quebra atrás, a russa chegou a estar perdendo por 3/2, mas conseguiu se recuperar para vencer por 6/4. No duelo, ela obteve seis quebras de serviço e não conseguiu confirmar o seu saque duas vezes.

Sharapova joga em Wimbledon amparada pela conquista do título de Roland Garros. Agora, nas oitavas de final, ela vai reeditar a semifinal de 2011 no Grand Slam londrino. A sua próxima adversária será a alemã Sabine Lisicki, que bateu nesta sexta-feira a norte-americana Sloane Stephens por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/2.

Em 2011, Sharapova venceu o duelo em Wimbledon, mas perdeu na final, desperdiçando a chance de repetir a conquista de 2004. A russa venceu os outros dois duelos com Lisciki, incluindo um confronto nas oitavas de final do Aberto da Austrália neste ano.

Também nesta sexta-feira, a eslovaca Jana Cepelova se classificou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer espanhola Anabel Medina Garrigues (6/7, 7/6 e 6/3). Agora, ela vai encarar a bielo-russa Victoria Azarenka.