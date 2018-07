Maria Sharapova confirma que jogará abertura da Fed Cup

MOSCOU - Maria Sharapova confirmou nesta segunda-feira que defenderá a equipe da Rússia na rodada de abertura da Fed Cup, em fevereiro de 2012. As russas vão enfrentar a Espanha, em Moscou, nos dias 4 e 5.

"Não sei se todos sabem, mas vou jogar a Fed Cup pela Rússia depois do Aberto da Austrália", anunciou a número quatro do mundo, em seu site oficial. "Estou tão feliz por jogar em Moscou. Terei quatro semanas no verão australiano e depois uma semana no inverno de Moscou", comentou.

Sharapova não defende a Rússia na Fed Cup desde sua derrota para a francesa Virginie Razzano logo no primeiro dia do duelo das quartas de final, neste ano. Depois da queda, ele foi substituída no dia seguinte na partida de simples.

Sem Sharapova, as russas venceram as francesas por 3 a 2 e aplicaram 5 a 0 na Itália na semifinal. Só pararam no bom momento da República Checa na grande decisão, em novembro.