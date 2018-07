Maria Sharapova defenderá a Rússia nas semifinais da Fed Cup

A Federação Russa de Tênis confirmou nesta quarta-feira que Maria Sharapova vai participar do confronto com a Alemanha pelas semifinais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. A número 2 do mundo raramente participa do torneio, mas agora está garantida no confronto, que será disputado nos dias 18 e 19 de abril em Sochi.

Até 2015, Sharapova havia ficado três anos sem defender a Rússia na Fed Cup, usando como justificativa o calendário apertado da WTA. Porém, em fevereiro, ela participou do confronto com a Polônia, pelas quartas de final, sendo importante para o triunfo ao vencer os dois jogos de simples que disputou, diante de Agnieszka e Urszula Radwanska.

A capitã da equipe russa, a ex-jogadora Anastasia Myskina, que foi campeã de Roland Garros em 2004, convocou, além de Sharapova, Svetlana Kuznetsova, Anastasia Pavlyuchenkova e Elena Vesnina.

A Federação Alemã de Tênis também já divulgou as jogadas que vão enfrentar a Rússia. A equipe será composta por Andrea Petkovic, Angelique Kerber, Sabine Lsicki e Julia Goerges.

A Rússia, dona de quatro títulos da Fed Cup, e a Alemanha, duas vezes campeã, só se enfrentaram duas vezes no torneio após o colapso da União Soviética, com uma vitória para cada equipe. O último duelo foi em 2002, com triunfo das alemãs.