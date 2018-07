Maria Sharapova derrota Errani e pega Kirilenko em Indian Wells

INDIAN WELLS - A russa Maria Sharapova está classificada para as semifinais do Torneio de Indian Wells. Na noite de quarta-feira, a número 3 do mundo avançou ao vencer a italiana Sara Errani, sexta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, em 2 horas e 1 minuto.

A partida, encerrada apenas na madrugada desta quinta-feira, foi a reedição da final da última edição de Roland Garros, também vencido pela russa. Agora, a russa soma 3 a 0 no confronto direto com Errani e segue na luta para ao menos repetir a campanha de 2012 em Indian Wells, quando foi vice-campeã.

Nas semifinais, Sharapova terá pela frente a compatriota Maria Kirilenko, que alcançou a sua melhor campanha em Indian Wells ao triunfar nas quartas de final. Também na noite de quarta, a número 15 do mundo superou a checa Petra Kvitova, oitava colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.

Os outros dois jogos das quartas de final do Torneio de Indian Wells serão disputados nesta quinta-feira. A bielo-russa Victoria Azarenka, número 2 do mundo, vai enfrentar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 10ª colocada no ranking da WTA, enquanto a alemã Angelique Kerber, número 6 do mundo, vai encarar a australiana Samantha Stosur, nona colocada.