Maria Sharapova derrota francesa em estreia no Torneio de Doha

DOHA - A russa Maria Sharapova não teve dificuldades para avançar na sua partida de estreia no Torneio de Doha, no Catar, disputado em quadra rápida. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo venceu a francesa Caroline Garcia, 172ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 16 minutos.

A partida desta terça foi a primeira de Sharapova desde a eliminação nas semifinais do Aberto da Austrália. E a russa foi soberana diante de uma tenista que veio do qualifying ao conseguir cinco quebras de serviço contra apenas uma da tenista francesa.

De bye na primeira rodada, Sharapova já está classificada para as oitavas de final do Torneio de Doha. A sua próxima adversária sairá do jogo entre a norte-americana Sloane Stephens, número 17 do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália, e a checa Klaza Zakopalova. Nesta terça, Stephens superou a georgiana Anna Tatshvili,com um duplo 6/2, enquanto Zakopalova liderava por 7/6 e 3/0 quando a norte-americana Varvara Lepchenko abandonou o jogo.

Também nesta terça, a francesa Marion Bartoli, número 11 do mundo, avançou para a segunda rodada ao vencer a italiana Francesa Schiavone por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, e agora vai encarar a russa Svetlana Kuznetsova. Número 12 do mundo, a russa Nadia Petrova avançou com vitória sobre a checa Andrea Hlavackova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e enfrentará a taiwanesa Su-Wei Hsieh.

A italiana Roberta Vinci liderava por 6/2 e 2/1 quando a belga Yanina Wickmayer abandonou o jogo. A próxima adversária da 16ª colocada no ranking da WTA será a polonesa Urszula Radwanska. A checa Lucie Safarova, número 18 do mundo, venceu a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e vai duelar com a norte-americana Christina Mchale na segunda rodada.

As romenas Monica Niculescu, algoz da sérvia Jelena Jankovic (6/4 e 6/1), e Sorana Cirstea, a eslovaca Daniela Hantuchova, a húngara Timea Babos, a suíça Romina Oprandi e a russa Ekaterina Makarova também se classificaram para a segunda rodada em Doha.