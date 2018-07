Maria Sharapova e Caroline Wozniacki decidem título em Indian Wells

INDIAN WELLS - A russa Maria Sharapova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram suas respectivas finais no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira e vão se enfrentar na decisão, prevista para ser realizada neste domingo, por volta das 16 horas (horário de Brasília).

Número 3 do mundo, Sharapova alcançou a decisão ao derrotar nas semifinais a também russa Maria Kirilenko, 15ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 42 minutos.

A vitória deve colocar Sharapova, atual vice-campeã na Califórnia, na segunda colocação do ranking, que será atualizado na segunda-feira, ultrapassando a bielo-russa Victoria Azarenka, que abandonou o Torneio de Indian Wells na quartas de final e defendia o título.

Sharapova começou melhor a partida, conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game e abriu 3/1. Assim, fechou a primeira parcial em 6/4. O segundo set seguiu igual até o sétimo game, quando a número 3 do mundo converteu um break-point. Embalada, conseguiu nova quebra no nono game para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

Sharapova salvou os seis break points que Kirilenko teve na partida e converteu três de 11. Além disso, somou 29 winners e 17 erros não-forçados diante de 22 equívocos e 15 bolas vencedoras da compatriota.

Na outra semifinal do Torneio de Indian Wells, Wozniacki encerrou um jejum de dois anos sem disputar uma decisão de um WTA Premier ao vencer a alemã Angelique Kerber, número 6 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/5, em 2 horas e 31 minutos.

A partida foi bastante equilibrada, tanto que Wozniacki venceu apenas um ponto a mais do que Kerber - 101 a 100. Mas o duelo também ficou marcado pelo excesso de quebras de serviço - 15 em 30 games disputados.

A oscilação de Kerber e Wozniacki também apareceu nos momentos de definição do jogo. No terceiro set, a dinamarquesa chegou a abriu 4/1, viu Kerber fazer 4/3 e sacar para empatar a parcial, mas conseguiu nova quebra de serviço. A alemã ainda empatou a parcial em 5/5, mas Wozniacki venceu dois games seguidos para se garantir na decisão.

Número 10 do mundo, Wozniacki não disputava a final de um Premier desde o Torneio de Indian Wells de 2011, quando liderava o ranking da WTA e foi campeã. Agora, ela vai buscar a sua primeira conquista no ano e a 21ª da sua carreira.

Sharapova, que foi campeã do Torneio de Indian India em 2006, também busca o seu primeiro troféu em 2013 e o 28ª da sua carreira. Elas já se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias da russa e duas da dinamarquesa.