Maria Sharapova é eliminada com derrota para suíça na China

Mais uma candidata ao título foi eliminada no Torneio de Wuhan, na China. Depois das quedas da norte-americana Serena Williams e da romena Simone Halep, número 1 e 2 do mundo, respectivamente, agora quem caiu foi a russa Maria Sharapova. Pelas oitavas de final, a quarta colocada no ranking da WTA perdeu para a suíça Timea Bacsinszky, número 61 do mundo e que veio do qualifying, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, em 2 horas e 16 do mundo.

Sharapova havia vencido as duas partidas anteriores diante de Bacsinszky, sendo a última delas em Wimbledon, mas dessa vez perdeu para a suíça, que na semana passada foi semifinalista do Torneio de Guangzou. Agora, nas quartas de final, Bacsinszky terá pela frente a vencedora da partida entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a australiana Casey Dellacqua.

Outra candidata ao título, a checa Petra Kvitova avançou com dificuldades em Wuhan. Nesta quarta-feira, a número 3 do mundo e atual campeã de Wimbledon derrotou a compatriota Karolina Pliskova, 31ª colocada no ranking e que foi campeã em Seul na semana passada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4.

Nas quartas de final, Kvitova vai duelar com a francesa Caroline Garcia, número 49 do mundo. Algoz da polonesa Agnieszka Radwanska, ela derrotou nesta quarta-feira a norte-americana Coco Vandeweghe (6/3 e 6/2).

Número 8 do mundo, a alemã Angelique Kerber não teve qualquer problema para se garantir nas quartas de final em Wuhan. Nesta quarta-feira, ela derrotou a checa Barbora Zahlavova Strycova, 32ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Sua próxima oponente vai ser a ucraniana Elina Svitolina, número 34 do mundo, que nem entrou em quadra pois a sua adversária, a espanhola Garbine Muguruza, abandonou o torneio.

A francesa Alize Cornet, número 21 do mundo, passou às quartas de final ao derrotar a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 6/3. Sua próxima oponente sairá do confronto entre a canadense Eugenie Bouchard e a norte-americana Alison Riske.