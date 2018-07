Maria Sharapova e Francesca Schiavone estreiam com vitória em Roma

ROMA - Favoritas ao título do Torneio de Roma, a russa Maria Sharapova e a italiana Francesca Schiavone estrearam com vitórias tranquilas no saibro italiano nesta terça-feira. Sharapova precisou de apenas 54 minutos para vencer a compatriota Ekaterina Makarova por duplo 6/1.

A ex-número 1 do mundo aproveitou o baixo aproveitamento da rival com o primeiro serviço e aplicou cinco quebras de saque. Sharapova chegou a ceder dois break points, mas manteve o serviço e garantiu a vitória sem sobressaltos. Nas oitavas de final, a russa terá pela frente a vencedora do duelo entre a compatriota Alisa Kleybanova e a israelense Shahar Peer.

Francesca Schiavone, segunda cabeça de chave, também venceu com facilidade na estreia. Em 1h11min, a italiana superou a americana Christina McHale por 6/3 e 6/1. Sua próxima adversária sairá do confronto envolvendo a italiana Romina Oprandi, algoz da estoniana Kaia Kanepi (7/5, 3/6 e 6/1), e a eslovaca Daniela Hantuchova.

Também nesta terça, a alemã Andrea Petkovic, 12.ª cabeça de chave, bateu a russa Maria Kirilenko por 7/5 e 6/1, enquanto a local Alberta Brianti venceu a chinesa Jie Zheng por 6/4 e 7/5. Em duelo de tenistas da casa, Sara Errani contou com o abandono de Roberta Vinci para fechar o jogo em 6/2 e 1/0.

Ainda pela primeira rodada, a russa Anastasia Rodionova derrotou a casaque Yaroslava Shvedova, por duplo 6/4, e se credenciou para enfrentar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 1 do mundo.