Maria Sharapova e Serena Williams são confirmadas no Torneio de Brisbane

BRISBANE - Os organizadores do Torneio de Brisbane confirmaram oficialmente nesta quinta-feira a participação de Maria Sharapova e Serena Williams na competição, que será realizada entre este domingo e o próximo dia 6 de janeiro. Ambas se recuperam de problemas físicos e eram tidas como dúvidas para o evento que servirá de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa em 14 de janeiro, em Melbourne.

A tenista russa vinha sofrendo ultimamente com dores na clavícula, motivo que a fez desistir de um jogo de exibição contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que estava programado para este sábado, em Seoul, na Coreia do Sul. Porém, a atual vice-líder do ranking mundial tem a sua chegada esperada em Brisbane neste final de semana pelos organizadores do torneio australiano.

Serena, por sua vez, também cancelou a sua participação em um evento de exibição no qual enfrentaria a chinesa Na Li, na semana passada, na Tailândia, depois de ter sido submetida a uma cirurgia nos dedões dos seus pés. Após a operação, entretanto, a atual tenista número 3 disse na semana passada que desejava jogar em Brisbane, e a sua participação na competição australiana agora foi oficialmente confirmada.

"É ótimo que elas (Sharapova e Serena) estejam aptas para jogar o primeiro torneio do ano", afirmou Cameron Pearson, diretor do Torneio de Brisbane, cuja chave prevê a participação de oito das dez mais bem colocadas do ranking mundial, entre elas a atual tenista número 1 da WTA, a bielo-russa Victoria Azarenka.