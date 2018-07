Maria Sharapova e Serena Williams vencem e avançam em Wimbledon

LONDRES - Candidatas ao título da chave feminina de Wimbledon, a russa Maria Sharapova e a norte-americana Serena Williams confirmaram o seu favoritismo e se classificaram nesta quinta-feira para a terceira rodada do terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres.

Em partida que foi interrompida na quarta-feira pela falta de luz natural, Sharapova levou um susto nesta quinta, mas mesmo assim conseguiu avançar em Wimbledon ao derrotar a búlgara Tzvetana Pironkova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (3/7) e 6/0.

Na quarta, quando o jogo foi paralisado, Sharapova liderava o segundo set por 3/1. A russa, porém, foi mal na retomada do duelo e acabou sendo derrotada no tie-break da segunda parcial, quando cometeu duas duplas-faltas e permitiu que Pironkova abrisse 6/1 e vencesse por 7/3.

Sharapova, porém, reagiu no terceiro set, conseguiu três quebras de serviço e aplicou um "pneu" para vencer em Wimbledon. Agora, a número 1 do mundo vai encarar a taiwanesa Su-Wei Hsieh, que passou pela francesa Stephanie Foretz Gacon (6/4 e 6/1).

Quatro vezes campeã em Wimbledon, Serena avançou nesta quinta-feira ao vencer a húngara Melinda Czink, 98ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. A dona de 13 títulos dos torneios do Grand Slam massacrou a adversária na primeira parcial e encontrou mais dificuldades na segunda. Uma quebra de serviço, porém, foi suficiente para garantir o seu triunfo.

Serena, que está em sexto lugar no ranking da WTA, vai enfrentar na terceira rodada a chinesa Jie Zheng, que venceu nesta quinta-feira a canadense Aleksandra Wozniak (6/4 e 6/2).

Finalista de Roland Garros, a italiana Sara Errani também se garantiu nesta quinta na terceira rodada de Wimbledon. A número 10 do mundo massacrou a britânica Anne Keothavong por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Sua próxima adversária será a vencedora do jogo entre a holandesa Kiki Bertens e a casaque Yaroslava Shvedova. A alemã Angelique Kerber, que foi vice-campeã do Torneio de Eastbourne, manteve a sua boa fase nas quadras de grama. Nesta quinta-feira, a número 8 do mundo se garantiu na terceira rodada de Wimbledon ao bater a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Agora, ela vai duelar com a norte-americana Christina McHale, cabeça de chave 28, que passou pela francesa Mathilde Johansson (7/5 e 7/5). A italiana Roberta Vinci também passou para a terceira rodada ao vencer a neozelandesa Marina Erakovic (6/4 e 6/3).