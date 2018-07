Sharapova é suspensa por dois anos e está fora do Rio-2016

Flagrada num teste de doping, Maria Sharapova está suspensa do tênis por dois anos. A Federação Internacional de Tênis (ITF) julgou que ela deveria ser punida por conta do teste positivo que registrou a presença da substância Meldonium. A atleta já indicou que vai recorrer ao Tribunal Arbitral dos Esportes.

A russa poderá voltar ao circuito apenas depois do Aberto da Austrália, em 2018. A punição começa a ser contada a partir de janeiro deste ano e uma das maiores estrelas do esporte mundial ficará de fora dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Seu lugar já foi ocupado por Daria Kasatkina, de 19 anos.

A jogadora havia admitido o consumo do produto. Mas indicou ainda em março que não sabia que passou a ser proibido a partir de janeiro de 2016. A decisão final foi tomada depois que a entidade ouviu o depoimento de Sharapova nos dias 18 e 19 de maio.

Com a eclosão de vários casos de doping por Meldonium no esporte, a Wada explicou que poderia "anistiar" atletas em casos que não se conseguisse comprovar que a substância tenha sido utilizada antes de 2016. Porém, o próprio advogado de Sharapova, John Haggerty, declarou que a russa utilizou a substância depois da data de proibição.

Na decisão desta quarta, a entidade indicou que ela pode não ter tido a intenção, mas que a russa cometeu uma "falta muito significativa" e possui "responsabilidade" pelo resultado positivo. Diante do reconhecimento da jogadora, a ITF optou por contar o período de suspensão a partir do teste realizado no final de janeiro, e não a partir de junho.

Nas últimas semanas, nas redes sociais, ela postou fotos de treinamentos e dando indicações de que continuava com esperanças de que seria absolvida. Numa das fotos, ela ainda usou uma camiseta em que dizia "back in 5 minutes" (de volta em 5 minutos, na tradução para o português). Tratava-se de uma publicidade para um chocolate. Mas acabou ganhando um outro significado.

No final de maio, o time olímpico russo colocou o nome da jogadora entre os atletas que iriam ao Rio. Mas a decisão de hoje muda todos os seus planos. Ela alegava que tomava o remédio - indicado para problemas cardíacos - desde 2006. Foi apenas em 1º de janeiro de 2016 que a substância passou a ser considerada como ilegal.

Além de testar positivo no Aberto da Austrália, Sharapova também falhou em um exame realizado fora de competições, em Moscou, em 2 de fevereiro, mais uma vez para Meldonium, disse a ITF.

A decisão ITF sobre Sharapova vem na sequência da audiência de um painel formado por três membros. Os advogados que representaram a ITF apresentaram seus argumentos, enquanto Haggerty a defendeu. Ele disse que Sharapova também falou durante a audiência.

A suspensão lança dúvidas sobre o futuro nas quadra de Sharapova, de 29 anos, uma das mais conhecidas e mais bem pagas, com vários contratos de patrocínio, atletas do mundo. A russa já liderou o ranking da WTA e também é uma das únicas dez tenistas a ter um Grand Slam de carreira (conquistou os quatro principais torneios do circuito). Ela teve um início impressionante no tênis profissional sendo campeã de Wimbledon em 2004, aos 17 anos, número 1 do mundo aos 18, venceu o US Open aos 19, e levou o Aberto da Austrália aos 20. Depois, sofreu com várias lesões, mas resgatou a sua carreira tendo sido campeã em Roland Garros em 2008 e 2012.

*Com colaboração de Leandro Silveira, da Agência Estado