Maria Sharapova elimina Wozniacki e vai à final em Miami

MIAMI - Em duelo de ex-líderes do ranking, Maria Sharapova eliminou Caroline Wozniacki nesta quinta-feira e garantiu vaga na final do Torneio de Miami. A russa venceu a dinamarquesa de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 2h34min.

Sua adversária na decisão sairá do confronto entre a francesa Marion Bartoli, responsável pelo fim da série invicta da número 1 Victoria Azarenka, e a polonesa Agnieska Radwanska. A segunda semifinal será disputada ainda nesta quinta.

Embalada pela vitória acachapante sobre a chinesa Na Li, Sharapova começou melhor nesta quinta e não demorou para abrir 4/1 no set inicial. Wozniacki, porém, reagiu rapidamente e virou o placar, ao vencer cinco games seguidos.

A russa não desanimou e voltou a ter um bom início de set na segunda parcial. Desta vez, ela abriu 4/0 e soube manter a vantagem até a parcial e empatar a partida. A situação se repetiu no terceiro set. Sharapova faturou duas quebras na sequência e fez 5/2. Wozniacki só conseguiu devolver uma das quebras e foi eliminada do torneio.