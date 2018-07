Maria Sharapova estreia com vitória difícil em Cincinnati

A tenista russa Maria Sharapova teve dificuldades para vencer na estreia do Torneio de Cincinnati, nesta terça-feira, nos Estados Unidos. Ela precisou de 1 hora e 56 minutos para confirmar o favoritismo diante da norte-americana Madison Keys, ao ganhar por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Número 6 do mundo, Sharapova certamente esperava uma vitória mais tranquila diante de Madison Keys, que ocupa a 28ª posição no ranking. Mas, no primeiro encontro entre elas no circuito da WTA, a russa teve trabalho para avançar às oitavas de final - por ser cabeça de chave, estreou já na segunda rodada.

A próxima adversária de Sharapova ainda não está definida: sairá do jogo entre a italiana Karin Knapp e a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Mas, independente de quem seja, ela entrará em quadra novamente como favorita, em busca de boa campanha em Cincinnati como preparação para o US Open, que começa dia 25.

Também nesta terça-feira, ainda pela primeira rodada de Cincinnati, a russa Svetlana Kuznetsova venceu a italiana Camila Giorgi por 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3, a alemã Sabine Lisicki derrotou a italiana Roberta Vinci por 6/3, 2/6 e 6/2 e a italiana Sara Errani ganhou da belga Yanina Wickmayer por 7/5, 3/6 e 7/6 (7/2).