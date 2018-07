Maria Sharapova ganha, mas é eliminada do Masters da WTA

Maria Sharapova decepcionou os fãs nesta sexta-feira ao desperdiçar grande chance de obter vaga nas semifinais do Masters da WTA, disputado em Cingapura. Após duas derrotas seguidas, a tenista russa entrou em quadra com a missão de vencer a polonesa Agnieszka Radwanska em sets diretos para seguir com chances de avançar. Ela, contudo, perdeu um set e, mesmo com a vitória, foi eliminada da competição que reúne as melhores da temporada.

O resultado foi ainda mais doloroso porque Sharapova esteve muito perto de vencer a partida na segunda parcial. Ela abriu 5/1 no placar, após levar o set inicial, e só precisava vencer mais um game para assegurar a classificação. No entanto, sucumbiu diante de Radwanska, levou incrível virada na parcial e não conseguiu se manter no Masters.

A vitória, pelo placar de 7/5, 6/7 (4/7) e 6/2, foi insuficiente para avançar à semifinal e manter as chances de brigar pelo topo do ranking - Sharapova precisaria vencer o torneio e contar com a queda de Serena Williams antes da decisão. Com o resultado, a norte-americana assegurou a primeira colocação ao fim da temporada, como já havia feito em 2002, 2009 e 2013.

Para piorar, a russa ainda viu a dinamarquesa Caroline Wozniacki vencer a checa Petra Kvitova pelo placar que lhe ajudaria a obter a classificação, caso tivesse ao menos feito a sua parte. Wozniacki bateu a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Imbatível em Cingapura até agora, a dinamarquesa soma três vitórias consecutivas. Com o 100% de aproveitamento, garantiu o topo do Grupo Branco. A segunda posição da chave ficou com Radwanska, com uma vitória e duas derrotas.

Agora elas aguardam o último confronto do dia, que define o Grupo Vermelho, para conhecer as futuras adversárias das semifinais, neste sábado. A romena Simona Halep enfrentará a sérvia Ana Ivanovic ainda nesta sexta. Já classificada, Halep garante também a vaga de Serena Williams se bater a rival da Sérvia.