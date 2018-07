Maria Sharapova leva susto, mas vence romena no US Open

Cabeça de chave número 5, a russa Maria Sharapova levou um susto nesta quarta-feira diante da romena Alexandra Dulgheru, 95.ª do ranking, mas se recuperou e avançou à terceira rodada do US Open. Irreconhecível no primeiro set, ela saiu atrás mas conseguiu a virada e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, em quase três horas de partida.

Agora, Sharapova espera para conhecer sua adversária na terceira rodada. A russa, que bateu na estreia sua compatriota Maria Kirilenko em dois sets, terá pela frente a vencedora do confronto entre a norte-americana Madison Brengle e a alemã Sabine Lisicki, cabeça de chave número 26.

Campeã do US Open somente uma vez, em 2006, Sharapova luta para conquistar seu segundo Grand Slam na temporada - foi campeã em Roland Garros neste ano. Nesta quarta, no entanto, ela quase viu tudo ir por água abaixo no início. Em jogo equilibrado, Dulgheru aproveitou melhor as poucas chances de quebra que teve para vencer o primeiro set.

O equilíbrio foi mantido no segundo set. Sharapova errava muitos saques, mas desta vez foi ela quem aproveitou melhor as oportunidades. Somente na terceira parcial a russa finalmente conseguiu impor sua superioridade e teve a facilidade que era esperada para fechar o duelo.

Outra que avançou nesta quarta, mas com bem mais facilidade, foi a cabeça de chave número 2, Simona Halep. A romena foi impiedosa diante da eslovaca Jana Cepelova, 65.ª do ranking, e não teve muito trabalho para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 56 minutos de jogo.

A partida foi um verdadeiro passeio de Halep, que quebrou seis vezes o saque da adversária. A romena agora espera para conhecer sua adversária. Ela enfrentará na terceira rodada do US Open a vencedora do confronto entre a croata Mirjana Lucic-Baroni e a israelense Shahar Peer.

Outra das favoritas ao título que estreou com vitória foi a alemã Angelique Kerber. Cabeça de chave número 6, ela passou pela russa Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/4. Ela duela agora com a suíça Belinda Bencic, que eliminou a japonesa Kurumi Nara em três sets: 6/4, 4/6 e 6/1.

Ainda nesta quarta, Jelena Jankovic, nona cabeça de chave, passou pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. A sérvia agora pega a sueca Johanna Larsson. Décima favorita, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também derrotou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e pegará a alemã Andrea Petkovic.