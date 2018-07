Maria Sharapova só jogará duplas na Fed Cup pela Rússia

Maria Sharapova foi preterida dos jogos de simples e está programada para defender a Rússia no jogo de duplas contra a Holanda, válida pela primeira rodada do Grupo Mundial da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, que começa a ser disputada neste sábado em Moscou.

Sharapova foi advertida pela Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev, que ela deveria participar do confronto se quisesse competir nos Jogos Olímpicos do Rio. Depois de perder para Serena Williams nas quartas de final do Aberto da Austrália, Sharapova disse que iria se juntar à equipe da Rússia, em Moscou, mas precisaria de descanso para se recuperar de uma lesão no antebraço esquerdo.

Mas ela foi escolhida nesta sexta-feira para disputar o duelo de duplas, que encerrará o confronto termina a série no domingo. Svetlana Kuznetsova e Ekaterina Makarova foram escolhidas para jogar as partidas de simples.

Makarova abrirá a série contra Kiki Bertens, seguido do duelo entre Kuznetsova e Richel Hogenkamp em uma quadra dura no Estádio Olímpico. Após os duelos de simples invertidos no domingo, Sharapova e a estreante Darya Kasatkina, de 18 anos, vão enfrentar Cindy Burger e Arantxa Rus.

Para um tenista competir nos Jogos Olímpicos, eles devem compor a equipe do seu país três vezes nos últimos quatro anos. Sharapova atuou duas vezes pela Rússia no ano passado, ganhando seus jogos de simples na final da Fed Cup, vencida pela República Checa.

A Rússia, dona de quatro títulos da Fede Cup, tentará chegar às semifinais pela 12ª vez em 14 anos. A Holanda está de volta ao Grupo Mundial pela primeira vez desde 1998.