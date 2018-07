Maria Sharapova sobe para terceiro lugar no ranking da WTA

LONDRES - A boa campanha no Torneio de Brisbane, disputado na última semana passada, levou Maria Sharapova a ganhar uma posição no ranking da WTA, que continua sendo liderado com folga pela norte-americana Serena Williams. Agora com 6.076 pontos, a tenista russa atingiu o terceiro lugar ao ultrapassar a chinesa Na Li.

Sharapova foi semifinalista em Brisbane e ascendeu no ranking porque não defendia pontos na semana passada. Situação diferente da vivida por Na Li, que faturou o bicampeonato do Torneio de Shenzhen na semana passada e acabou permanecendo com 6.045 pontos, mas agora na quarta colocação.

A russa perdeu nas semifinais em Brisbane para Serena, que posteriormente defendeu com êxito o seu título de 2013 em Brisbane e se manteve na liderança do ranking da WTA, com 13.260 pontos e mais de 5 mil para a segunda colocada, a bielo-russa Victoria Azarenka, que soma 8.151 e foi derrotada na decisão do torneio australiano pela norte-americana.

A polonesa Agnieszka Radwanska permanece na quinta colocação no ranking da WTA, seguida pela checa Petra Kvitova, pela italiana Sara Errani, pela sérvia Jelena Jankovic, pela alemã Angelique Kerber e pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, que completa o Top 10 da lista.

Campeã do Torneio de Auckland no último fim de semana, a sérvia Ana Ivanovic comemorou o fim de um jejum de mais de dois anos sem conquistar títulos e também ganhou duas posições na lista, ocupando agora a 14ª colocação. Já a francesa Marion Bartoli, campeã de Wimbledon em 2013, foi retirada do ranking pela WTA - ela se aposentou em agosto do ano passado.

Teliana Pereira segue sendo a brasileira melhor colocada na lista, em 95º lugar, com 682 pontos. Na semana passada, ela foi eliminada na segunda rodada do qualifying do Torneio de Brisbane.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º Serena Williams (EUA), 13.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 8.151

3.º Maria Sharapova (RUS), 6.076

4.º Na Li (CHN), 6.045

5.º Agnieszka Radwanska (POL), 5.820

6.º Petra Kvitova (RCH), 4.775

7.º Sara Errani (ITA), 4.435

8.º Jelena Jankovic (SER), 4.230

9.º Angelique Kerber (ALE), 3.965

10.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.520

11.º Simona Halep (ROM), 3.335

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.170

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.135

14.º Ana Ivanovic (SER), 3.010

15.º Sabine Lisicki (ALE), 2.915

16.º Carla Suárez Navarro (ESP), 2.735

17.º Samantha Stosur (AUS), 2.675

18.º Maria Kirilenko (RUS), 2.640

19.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.535

20.º Svetlana Kuznestsova (RUS), 2.341

95.º Teliana Pereira (BRA), 682