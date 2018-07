Maria Sharapova vence fácil e reencontrará Sara Errani em Miami

SÃO PAULO - Maria Sharapova não teve maiores dificuldades para confirmar favoritismo e garantir vaga nas quartas de final do Torneio de Miami. Em jogo encerrado no final da noite de segunda-feira, a tenista russa venceu a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e irá reencontrar a italiana Sara Errani em jogo que valerá vaga na semifinal.

A vice-líder do ranking mundial derrotou Errani há duas semanas, nas quartas de final do Torneio de Indian Wells, também nos Estados Unidos, onde ganhou com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. Oitava cabeça de chave em Miami, a jogadora da Itália assegurou lugar na próxima fase ao bater a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 6/2.

Este será o quarto confronto entre Sharapova e Errani, sendo que a russa levou a melhor nos três duelos disputados até aqui. Antes de eliminar a italiana em Indian Wells, ela passou pela adversária duas vezes no ano passado, na final de Roland Garros e no Masters da WTA, em Istambul. Já a sérvia Jelena Jankovic, outra ex-líder do ranking mundial, avançou às quartas de final em Miami ao vencer a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Assim, ela se credenciou para encarar agora a italiana Roberta Vinci, que nas oitavas de final superou a francesa Alizé Cornet por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/4.

MASCULINO

Em outro jogo encerrado no fim da noite desta segunda-feira, o croata Marin Cilic venceu o norte-americano John Isner por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), e foi às quartas de final do Masters 1.000 de Miami. Com o triunfo sobre o tenista local, o nono cabeça de chave da competição enfrentará na próxima fase o francês Jo-Wilfried Tsonga, que na última segunda derrotou o finlandês Jarkko Nieminen por duplo 6/3.