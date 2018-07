Maria Sharapova vence fácil na estreia em Roland Garros

Preocupada com a chuva em Paris, a russa Maria Sharapova resolveu acelerar em seu jogo de estreia em Roland Garros e arrasou a compatriota Ksenia Pervak nesta segunda-feira. Em apenas uma hora de partida, a musa cedeu apenas três games e fechou a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Exibindo regularidade, Sharapova dominou Pervak com tranquilidade e bom aproveitamento no saque. Ela acertou 92% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e cravou 17 bolas vencedoras, o mesmo número de erros não forçados. Na segunda rodada, ela terá pela frente a búlgara Tsvetana Pironkova, que avançou ao derrotar a alemã Annika Beck no domingo.

A italiana Flavia Pennetta, 12ª cabeça de chave, e a alemã Sabine Lisicki, 16ª pré-classificada, também estrearam com facilidade. A primeira bateu a austríaca Patricia Mayr Achleitner por duplo 6/2, enquanto Lisicki superou a francesa Fiona Ferro por 6/1 e 7/5.

Na sequência, ela fará um duelo de alemãs contra Mona Barthel, que estreou com triunfo sobre a italiana Karin Knapp por 6/4 e 6/0. Pennetta, por sua vez, vai duelar com a sueca Johanna Larsson, algoz da russa Maria Kirilenko. Ainda nesta segunda, a suíça Timea Bacsinszky derrotou a ucraniana Maryna Zanevska por 6/1 e 6/4.