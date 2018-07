Maria Sharapova vence fácil na volta às quadras no Torneio de Brisbane

BRISBANE - Afastada das quadras desde agosto por causa de uma lesão, Maria Sharapova voltou bem ao tênis. Nesta segunda-feira, a russa, número 4 do mundo, estreou com vitória no Torneio de Brisbane, na Austrália, ao derrotar a francesa Caroline Garcia, 74ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1 hora e 4 minutos.

Recuperada de uma lesão no ombro, Sharapova pareceu não sentir a falta de ritmo de jogo, tanto que não teve o seu saque ameaçado e venceu 83% dos pontos disputados no seu primeiro serviço. Além disso, fechou a partida com um "pneu" no segundo set.

Classificada às oitavas de final, Sharapova já conhece a sua próxima adversária em Brisbane. A russa vai encarar a australiana Ashleigh Barty, de apenas 17 anos, que veio do qualifying. A número 190 do mundo avançou nesta segunda ao bater a eslovaca, 33ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Com bem mais dificuldades, a sérvia Jelena Jankovic também estreou com um triunfo em Brisbane ao superar a italiana Francesca Schiavone, 39ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 53 minutos. Agora, ela vai encarar a ucraniana Elina Svitolina.

SEM DIFICULDADES

Número 9 do mundo, a alemã Angelique Kerber venceu nesta segunda a francesa Kristina Mladenovic, 55ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 13 minutos. Sua próxima oponente será a russa Anastasia Pavlyuchenkova, número 26 do mundo, que passou pela compatriota Alla Kudryavtseva (7/6, 4/6 e 6/3).

A espanhola Carla Suárez Navarro, número 17 do mundo, avançou em Brisbane ao superar a taiwanesa Hsieh Su-Wei, 86ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na segunda rodada, ela medirá forças com a estoniana Kaia Kanepi, algoz da russa Alexandra Panova (6/3, 6/7 e 6/2).

Já eslovaca Dominika Cibulkova, número 23 do mundo, derrotou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) e agora vai encarar a japonesa Kimiko Date-Krumm. Por sua vez, a australiana Casey Dellacqua venceu a casaque Galina Voskoboeva (3/6, 6/2 e 6/3) e será a adversária de estreia da bielo-russa Victoria Azarenka.