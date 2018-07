Maria Sharapova vira sobre Ana Ivanovic e é tricampeã em Stuttgart

STUTTGART - Foi suado, mas a russa Maria Sharapova conquistou neste domingo o tricampeonato do Torneio de Stuttgart. Ela saiu atrás da sérvia Ana Ivanovic, mas se recuperou e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1, em pouco mais de duas horas, repetindo os títulos conquistados em 2012 e 2013.

De quebra, Sharapova poderá comemorar a manutenção de sua nona posição no ranking da WTA. Vivendo má fase em 2014, a russa poderia ser ultrapassada e inclusive sair do Top 10, já que defendia os pontos pela conquista de 2013. Com o troféu desse ano, no entanto, ela segue na mesma colocação.

Mas foi Ivanovic quem começou melhor neste domingo. A sérvia, número 12 do mundo, abriu 5 a 0 no primeiro set, caiu um pouco no fim, mas fechou com tranquilidade. Na segunda parcial, Ivanovic voltou a pular na frente, mas Sharapova se recuperou rapidamente, virou e fechou. Empolgada, a russa voltou com tudo para o set de desempate e atropelou.

Foi o 30.º título da carreira de Sharapova, que faturou um cheque de 96.774 euros (pouco mais de R$ 300 mil). De quebra, a russa manteve a hegemonia diante de Ivanovic, com oito vitórias em dez confrontos entre elas.

MARRAKECH

No Torneio de Marrakech, o título ficou com a jovem espanhola Maria-Teresa Torro-Flor, de 21 anos. A número 71 do ranking derrotou na decisão a suíça Romina Oprandi, 101.ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1h50min de jogo.