Marin Cilic anuncia que está fora da disputa do Aberto da Austrália

Atual campeão do US Open, o croata Marin Cilic está fora do primeiro Grand Slam de 2015. O número 9 do ranking da ATP não se recuperará de uma lesão no ombro direito a tempo e por isso anunciou neste sábado que se ausentará do Aberto da Austrália, que começará no próximo dia 19 em Melbourne.

Cilic lamentou o problema físico. Ele afirmou que seu ombro "está melhor" da lesão que já vinha o incomodando pelos últimos seis meses, "mas os médicos me advertiram para que eu seja o mais cuidadoso possível a fim de não criar um problema maior".

Desta forma, 2015 começou ruim para Cilic, que viveu o melhor ano de sua carreira em 2014. Em setembro ele faturou o US Open ao bater o japonês Kei Nishikori em uma surpreendente final. Na Austrália, seu melhor resultado foi uma semifinal em 2010. Agora, ele se disse "muito decepcionado" por não ter a chance de tentar melhorar este desempenho.