Marin Cilic ganha em Moscou e fatura 1º título após US Open

O croata Marin Cilic definitivamente vive momento especial na carreira. Em sua terceira competição depois do surpreendente título do US Open, o número 8 do mundo mostrou que aquela conquista não foi fogo de palha e voltou a levantar um troféu neste domingo. Ele derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com duplo 6 /4, e faturou o Torneio de Moscou, na Rússia.

Foi o quarto título de Cilic somente em 2014, sendo o principal deles no US Open. De lá para cá, o croata havia sido eliminado nas quartas de final em Pequim e na estreia em Xangai antes de faturar seu primeiro troféu em Moscou. No total, ele já acumula 13 conquistas de simples no circuito profissional.

Para faturar o título em Moscou, Cilic deu provas do grande momento que vive e perdeu apenas um set, nas semifinais, contra o casaque Mikhail Kukushkin. Além dele, o croata derrotou durante a campanha o russo Evgeny Donskoy, o espanhol Tommy Robredo e, neste domingo, Bautista Agut.

Apesar de ter conseguido apenas duas quebras, Cilic deu mostras de estar no comando da partida o tempo todo. Ele disparou 10 aces, boa parte deles nos momentos mais delicados, já que cedeu seis break points ao adversário, e impôs um forte jogo de saque e voleio para triunfar neste domingo.