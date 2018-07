Marin Cilic garante Croácia no Grupo Mundial da Copa Davis

O croata Marin Cilic não esquecerá tão cedo dessa última semana. Campeão de forma surpreendente no US Open na última segunda-feira, o tenista foi o responsável por conquistar o último ponto de seu país no playoff da Copa Davis diante da Holanda, neste domingo, mesmo em Amsterdã, e confirmou a equipe no Grupo Mundial do torneio em 2015.

A Croácia chegou neste domingo vencendo por 2 a 1, mas viu Mate Delic cair diante de Robin Haase por 3 sets a 2. Sobrou para Cilic, poupado das partidas de simples na sexta-feira, a tarefa de decidir o confronto. E ele não decepcionou, vencendo por 3 sets a 1 Thiemo de Bakker, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4, 6/2 e 7/5.

Quem também garantiu-se no Grupo Mundial foi a Argentina, que passou por Israel nos Estados Unidos - o confronto deveria ser em solo israelense, mas teve sede alterada por conta do momento turbulento que vive o país. Os argentinos entraram em quadra perdendo o confronto por 2 a 1, mas contaram com grandes exibições de Leonardo Mayer e Carlos Berlocq. Eles venceram, respectivamente, Dudi Sela e Bar Tzuf Botzer, ambas as partidas por 3 sets a 0.

Nos outros confrontos decididos neste domingo, Canadá e Bélgica confirmaram vaga no Grupo Mundial de 2015. Os dois países passaram, respectivamente, por Colômbia e Ucrânia por 3 a 2. Há ainda um duelo para ser encerrado na segunda-feira. Índia e Sérvia estão empatadas em 2 a 2. No quinto jogo, Filip Krajinovic vencia Yuki Bhambri por 1 set a 0, mas a chuva que caiu em Bangalore fez a partida ser adiada.