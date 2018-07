Marin Cilic surpreende e elimina Andy Murray do Torneio de Roterdã

ROTERDÃ - Depois da eliminação do argentino Juan Martin del Potro, outra surpresa marcou o dia no Torneio de Roterdã, nesta sexta-feira, na Holanda. Dessa vez, foi o escocês Andy Murray que acabou saindo da disputa, após perder para o tenista croata Marin Cilic também pelas quartas de final.

Del Potro era o cabeça de chave número 1 em Roterdã e foi eliminado pelo letão Ernests Gulbis. E Murray era o segundo pré-classificado, mas também sofreu derrota nesta sexta-feira, ao cair diante de Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 11 minutos de partida.

Número 37 do mundo, Cilic somou nesta sexta-feira apenas a sua segunda vitória em 11 jogos disputados contra Murray, que ocupa atualmente o sexto lugar no ranking. Agora, o croata enfrentará o holandês Igor Sijsling ou o alemão Philip Kohlschreiber na semifinal deste sábado.

Assim, com as eliminações de Del Potro e Murray, o principal favorito ao título em Roterdã passa a ser o checo Tomas Berdych. Cabeça de chave número 3 do torneio - sétimo colocado do ranking -, ele venceu o polonês Jerzy Janowicz nesta sexta-feira e vai enfrentar Gulbis na semifinal.