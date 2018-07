Marin Cilic surpreende Roger Federer e decide título do US Open

Os torcedores que foram neste sábado ao estádio Arthur Ashe, em Nova York, para acompanhar as duas semifinais do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, com certeza esperavam ver as vitórias dos favoritos Novak Djokovic e Roger Federer. No entanto, a decisão que todos verão nesta segunda-feira será justamente entre os ''azarões'' Kei Nishikori, que mais cedo bateu o sérvio número 1 do mundo, e Marin Cilic, que deu um show no suíço e ganhou por 3 sets a 0 - com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

A torcida teve a chance de acompanhar a aula de tênis do croata, atual número 16 do ranking mundial da ATP, sobre Federer, o terceiro colocado. O suíço vinha de uma vitória espetacular de virada e no tie-break sobre o francês Gael Monfils nas quartas, mas foi surpreendido pela força do adversário.

A vitória por 3 sets a 0 aconteceu em somente 1 hora e 46 minutos de partida, que teve o seu início atrasado em cerca de 30 minutos por causa de uma forte chuva em Nova York, pouco depois do término do duelo entre Nishikori e Djokovic.

Absoluto no saque, o croata de 1,98m ainda soube variar o jogo, ora com velocidade ora com devoluções curtas, e quando sentiu o adversário crescer, demonstrou força nos contra-ataques. "Esse foi o melhor jogo da minha vida", explicou Cilic ao deixar a quadra.

A alegria do tenista croata, agora treinado por outro astro do país - Goran Ivanisevic -, não poderia ser diferente. No confronto direto, Cilic havia perdido os cinco confrontos anteriores contra Federer. Com a vitória, chega pela primeira vez na carreira à final do US Open.