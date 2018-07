Marin Cilic vence Robredo e avança à semifinal em Moscou

Em sua terceira competição após a surpreendente conquista do US Open, o croata Marin Cilic segue vivo na briga por mais um título. Nesta sexta-feira, o número 8 do mundo garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Moscou, disputado em quadras duras na Rússia, ao derrotar nas quartas o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h17min de partida.

Cabeça de chave número 2, Cilic é o maior favorito à conquista, uma vez que o principal cabeça de chave, Milos Raonic, caiu na segunda rodada. Nesta sexta, ele confirmou esta condição com um triunfo relativamente tranquilo. Com 10 aces, controlou bem o saque e aproveitou as oportunidades de quebra para triunfar.

Na semifinal, Cilic terá pela frente o casaque Mikhail Kukushkin. O número 74 do ranking surpreendeu nesta sexta o sétimo cabeça de chave Mikhail Youzhny e venceu por 2 sets a 1, de virada, e com direito a pneu: 1/6, 7/6 (7/5) e 6/0.

No outro lado da chave, o letão Ernests Gulbis, terceiro favorito do torneio, passou pelo italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 7/6 (7/3). Agora, ele enfrentará na briga por uma vaga na final o espanhol Roberto Bautista Agut, quinto cabeça de chave, que eliminou o lituano Ricardas Berankis em dois sets: 7/5 e 6/3.

STOCOLMO

No Torneio de Estocolmo, o checo Tomas Berdych, primeiro cabeça de chave, segue em busca do título e se garantiu nas semifinais nesta sexta-feira. Com facilidade, ele bateu em pouco mais de uma hora o romeno Marius Copil por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Berdych pegará na semifinal a principal surpresa do torneio, o alemão Matthias Bachinger. Vindo do qualifying, o número 203 do mundo foi eliminando seus adversários e nesta sexta-feira passou pelo francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4.

Na outra semifinal está o segundo cabeça de chave do torneio. O búlgaro Grigor Dimitrov deu um show nesta sexta, com direito a dois pontos espetaculares em sequência, e passou pelo norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. Agora, terá pela frente o australiano Bernard Tomic, que eliminou nas quartas o espanhol Fernando Verdasco também em três sets: 0/6, 6/4 e 7/6 (8/6).