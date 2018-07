Martina Hingis volta à equipe da Suíça na Fed Cup após 17 anos

Hingis, de 34 anos, será de grande ajuda para a equipe suíça tanto por sua experiência quanto pelo seu desempenho recente nas duplas. Ela é a atual número quatro do mundo e levantou os troféus em Indian Wells e Miami, no domingo, jogando ao lado da indiana Sania Mirza.

Na repescagem da Fed Cup, Hingis deve formar dupla com Viktorija Golubic. Além delas, foram convocadas Timea Bacsinszky, atual número 22 do ranking de simples, e Stefanie Voegele, 91ª. Elas terão como maior desafio no confronto com a Polônia a experiente Agnieszka Radwanska, 9ª colocada na lista da WTA.

O retorno de Hingis à Fed Cup é estratégico porque a ex-líder do ranking se aproxima da federação suíça há pouco menos de um ano e meio dos Jogos Olímpicos do Rio. Ela pode competir em 2016 na dupla feminina e até na dupla mista, em uma possível parceria com Roger Federer, recordista de títulos de Grand Slam no tênis masculino.

Além disso, a aproximação com a federação permitirá novas convocações de Hingis na competição. Um dos critérios para disputar a Olimpíada é ter disputado ao menos três confrontos na Fed Cup nos anos que antecedem os Jogos.

Hingis, que deixou o tênis em 2007 e voltou em 2013, não disputava uma partida da Fed Cup desde 1998. Naquele ano as suíças foram derrotadas pelas espanholas por 3 a 2 na grande final. Hingis vencera seus dois jogos de simples, mas foi superada nas duplas.

Em seu retorno ao tênis no segundo semestre de 2013, ela focou apenas nas duplas. E vem somando títulos desde então. Após entrar no Top 10 no fim do ano passado, ela já figura no quarto lugar, credenciando-se como favorita para os próximos torneios de Grand Slam da temporada. Ela tem 5 troféus em simples e 9 em duplas.