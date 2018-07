Masters começa com jogo entre Zvonareva e Jankovic

Dessa vez, o Masters não poderá contar com duas das principais tenistas da temporada: as irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, respectivamente a terceira e a quinta colocadas no ranking mundial, que estão contundidas e não jogarão em Doha. Mesmo assim, a disputa pelo título promete ser equilibrada.

Número 2 do mundo, Zvonareva encabeça o Grupo Branco, que ainda conta com Jankovic, a belga Kim Clijsters e a bielo-russa Victoria Azarenka. Na outra chave, chamada Marrom, a dinamarquesa Caroline Wozniacki jogará contra a italiana Francesca Schiavone, a australiana Samatha Stosur e a russa Elena Dementieva.

Líder do ranking mundial, Wozniacki também estreia nesta terça-feira, quando enfrenta Dementieva no segundo jogo da programação. E o primeiro dia do Masters ainda terá a partida entre Schiavone e Stosur.

Pelo regulamento do Masters, as tenistas jogam todas contra todas dentro dos grupos. E, depois de três rodadas, as duas melhores de cada chave avançam para as semifinais, quando serão definidas as duas finalistas do torneio.