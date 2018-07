Mau tempo volta a cancelar rodada em Roland Garros

Pelo segundo dia consecutivo, a chuva causou o cancelamento da rodada de Roland Garros nesta terça-feira. Desta vez, algumas partidas puderam ser finalizadas, diferentemente do que aconteceu na segunda, quando nenhum tenista chegou a entrar em quadra. Por causa do mau tempo, o duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Roberto Bautista Agut precisou ser adiado para esta quarta.

O duelo, disputado na quadra Philippe Chatrier, foi interrompido duas vezes. Na primeira paralisação, Bautista Agut surpreendeu ao vencer por 6/3. Porém, o número 1 do mundo reagiu na retomada da partida e virou para 3/6, 6/4 e 4/1, até que o jogo precisou ser interrompido novamente em razão da chuva.

O confronto será retomado na manhã desta quarta. Será o segundo jogo do dia na quadra central, logo após o jogo entre a norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo do circuito feminino, contra a ucraniana Elina Svitolina. A partida de Serena deveria ter sido disputada na segunda. Porém, diante do mau tempo, ela só poderá entrar em quadra nesta quarta. Ambos os duelos são válidos pelas oitavas de final.

Outras três partidas das chaves de simples precisaram ser interrompidas nesta terça. O espanhol David Ferrer liderava o placar por 2/1 no primeiro set contra o checo Tomas Berdych, enquanto o letão Ernests Gulbis fazia 3/0, também no set inicial, sobre o belga David Goffin quando a rodada foi paralisada.

Em outra quadra, o espanhol Marcel Granollers vencia o austríaco Dominic Thiem por 2/6, 7/6 (7/2). Todas estas partidas serão retomadas nesta quarta. Quem também entrará em quadra será o escocês Andy Murray, atual número dois do mundo, contra o local Richard Gasquet. Eles nem chegaram a entrar em quadra nesta terça.

Em um dos raros jogos que puderam ser finalizados antes da chuva, a búlgara Tsvetana Pironkova eliminou a polonesa Agnieszka Radwanska, atual 2ª colocada do ranking. E a australiana Samantha Stosur despachou a romena Simona Halep.