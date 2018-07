Mayr-Achleitner é a próxima adversária de Teliana Pereira no Rio Open

RIO - Número 81 do ranking mundial, Patricia Mayr-Achleitner, da Áustria, é a próxima adversária de Teliana Pereira o Rio Open, torneio jogado no Jóquei Clube do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, a austríaca precisou de uma hora de 46 minutos para passar pela tenista do Casaquistão Yaroslava Shvedova em dois sets, parciais de 6/4 e 6/3.

Enquanto Teliana confia na possibilidade de título depois de eliminar a quarta cabeça de chave Alexandra Cadantu, com 6/3 e 6/4, nesta terça-feira, outra brasileira foi eliminada no fim do dia. Paula Gonçalves, que chegou à chave principal por convite, foi derrotada pela paraguaia Veronica Cepede Royg, vinda do quali, que venceu em 7/5 e 7/6 (10/8), num jogo de duas horas e 18 minutos.

Teliana, que é a número 98 do mundo, nunca enfrentou Mayr-Achleitner, que tem 27 anos e é dois anos mais velha. Laura Pigossi e Bia Haddad, que também receberam convite para jogar o Rio Open, também já foram eliminadas.