Medvedev bate 'especialista da grama' e conquista ATP 250 de Mallorca

O tenista número 2 do mundo, atrás de Novak Djokovic, Daniil Medvedev conquistou neste sábado o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, ao derrotar na final o britânico Sam Querrey por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com facilidade, o russo levantou o caneco na grama espanhola, mas o confronto, embora tivesse sido contra o 60º colocado no ranking mundial, tinha tudo para ser difícil.

Leia Também Thiago Monteiro encara canadense na estreia em Wimbledon; Federer tem chave fácil

Querrey é considerado no circuito um dos maiores especialistas do piso, tendo já chegado a uma semifinal de Wimbledon, em 2017, quando surpreendeu ao superar o então campeão Andy Murray.

No entanto, a experiência e a familiaridade de Querrey com a grama não assustaram um Medvedev firme e centrado, que teve boa vantagem na partida ao acertar bons primeiros saques e definir os pontos com mais tranquilidade, fugindo da possibilidade de topar com o perfil mais voleador do rival.

É o seu 11º título na carreira, o primeiro na grama. Na temporada atual, além do ATP de Mallorca, conquistou o título em Marseille. Em termos de Grand Slams ainda não colocou seu nome na história. Medvedev foi vice no Aberto da Austrália deste ano e parou nas quartas de final em Roland Garros. Agora, vai a Wimbledon para tentar fazer frente aos jogadores mais experientes em meio a outras surpresas da nova geração do tênis mundial.

EASTBOURNE

Em outra decisão neste sábado, o jovem australiano Alex De Minaur, de 22 anos, foi campeão do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, após derrotar o italiano Lorenzo Sonego, em 2 sets a 1, com parciais de 4/6 6/4 7/6.