Medvedev bate Otte e chega à final do ATP 500 de Halle de tênis

Daniil Medvedev deu sequência à sua grande fase ao garantir presença neste sábado na final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O número 1 do mundo bateu o alemão Oscar Otte por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. O triunfo teve uma hora e trinta e sete minutos de duração. Desta forma, o tenista russo está na decisão de um torneio ATP pela 25ª vez na carreira e vai em busca do seu 14º título. Ele enfrenta na decisão, o polonês Hubert Hurkacz que, pela outra semifinal venceu o australiano Nicholas Kyrgios por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4).

Satisfeito pela vitória, Medvedev disse estar feliz pela sua evolução no estilo de jogo. "Não estive bem em Halle no ano passado, então estou feliz por conseguir aumentar o meu nível. Como sempre disse, adoro jogar na grama, por isso estou feliz em mostrar a mim mesmo que sou capaz de estar na final de um dos maiores torneios, principalmente na grama", afirmou.

Leia Também Semifinal do Torneio de Birmingham de tênis entre Bia Haddad e Halep é adiada por causa da chuva

Apesar da experiência acumulada na carreira e da boa vitória na semifinal, o tenista russo de 26 anos confessou já estar com a cabeça na final, que acontece neste domingo. "Claro que estou ansioso", disse. O torneio de Halle vem mostrando um Medvedev bem concentrado. Ele iniciou o jogo sob pressão em função do bom início de Otte. No entanto, o número um do mundo conseguiu empregar precisão nos seus golpes para equilibrar a partida.

No primeiro set, uma dupla falta no set point cursou caro ao alemão. Medvedev se manteve firme, obteve cinco pontos seguidos e tirou a concentração de seu rival no tie-break. No set final, o russo foi dominante, imprimiu seu ritmo com golpes no fundo da quadra e definiu a partida apoiado em seu saque implacável.

"Eu não estava jogando bem o suficiente no início da partida. Consegui mudar no final do primeiro set, principalmente no tie-break. Comecei a errar menos, ser mais agressivo e dar profundidade na bola. Isso foi o suficiente para quebrar o seu serviço uma vez e conseguir o segundo set", afirmou Medvedev.

NA INGLATERRA

Outra final de nível 500 será disputada no domingo, na Inglaterra, onde o italiano Matteo Berrettini venceu o holandês Botic Van de Zandschulp nas semifinais do ATP 500 de Londres, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, o número 10 do mundo se prepara para decidir o título contra o sérvio Filip Krajinovic, que ocupa a 48ª posição do ranking mundial e superou o croata Marin Cilic, atual número 17, por 2 a 1 (6/3 e 6/3).