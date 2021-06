Medvedev elimina 'gigante' e alcança oitavas em Roland Garros pela primeira vez

O russo Daniil Medvedev se classificou pela primeira vez para as oitavas de final de Roland Garros, ao vencer, nesta sexta-feira, o gigante Reilly Opelka e avançou sem perder set, com as parciais de 6/4, 6/2 e 6/4. O número 2 do mundo vai ter pela frente o chileno Cristian Garin, que eliminou o norte-americano Marcos Giron por 3 sets 1, parciais 6/1, 5/7, 6/2 e 6/2.

"Foquei apenas no meu jogo, condições estavam perfeitas para mim hoje", afirmou o vencedor na entrevista em quadra, referindo-se ao fato de o piso estar mais lento. Esta foi apenas o duelo 14 vencido pelo russo no saibro em sua carreira.

Já o alemão Alexander Zverev precisou de 2h09 para superar o sérvio Laslo Djere, por 3 sets a 1, com 6/2, 7/5 e 6/2. Nas oitavas, o sexto do mundo terá como adversário o japonês Kei Nishikori, que só ficou 58 minutos em quadra diante de Henri Laaksonen. O suíço desistiu depois de perder o primeiro set por 7/5.

Outro que vai estrear nas oitavas do Grand Slam francês é o canhoto argentino Federico Delbonis, ao se apresentar muito bem diante do italiano Fabio Fognini: 6/4, 6/1 e 6/3. Seu adversário no domingo será o jovem espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que eliminou o norueguês Casper Ruud, após emocionantes cinco sets: 7/6 (7-3), 2/6, 7/6 (8-6), 0/6 e 7/5, em 4h35 de disputa.