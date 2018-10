Medvedev surpreende Nishikori na final e conquista o título em Tóquio

O russo Daniil Medvedev calou a torcida da casa neste domingo ao surpreender o japonês Kei Nishikori e vencer a decisão do Torneio de Tóquio. O tenista número 32 do mundo levou a melhor sobre o anfitrião até com certa facilidade, ao triunfar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Cabeça de chave número 3 e amplo favorito para a final, Nishikori esteve irreconhecível e caiu em apenas 1h03min de partida. O japonês teve o saque quebrado em três oportunidades e não conseguiu aproveitar o único break point que teve a seu favor.

Também fez a diferença a favor de Medvedev o bom dia no saque, uma vez que o russo encaixou oito aces, contra quatro de Nishikori. Ele também venceu 32 dos últimos 33 pontos em seu serviço, o que definiu a derrota do japonês, sua oitava consecutiva em decisões de torneios.

Este foi apenas o terceiro título da ATP na carreira de Medvedev, curiosamente, o segundo este ano e vindo do qualifying. Em Sydney, no início de 2018, o russo já havia alcançado esta proeza. Já Nishikori perdeu a chance de ser campeão pela 12.ª vez, a terceira em Tóquio.