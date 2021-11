Medvedev vence batalha contra Zverev e fica perto da semifinal do ATP Finals

Daniil Medvedev segue firme em busca do bicampeonato do ATP Finals. Atual campeão e número 2 do mundo, o russo derrotou o alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7/3) e 7/6 (8/6), em 2h35, e encaminhou a classificação para a semifinal, em Turim, na Itália.

Como havia derrotado o polonês Hubert Hurkacz na estreia, Medvedev é o único do grupo vermelho com 100% de aproveitamento. A torcida, inclusive, é para Hurzkacz vencer Berrettini para ele conseguir a classificação antecipada.

Com a vitória, Medvedev passou à frente no retrospecto contra Zverev. O russo venceu os últimos cinco confrontos diante do rival e chegou ao sexto triunfo, contra cinco do alemão.

O russo foi avassalador no primeiro set e venceu por 6/3 sem muita dificuldade, com direito a quebra de saque no segundo game. No segundo set, o panorama mudou. Zverev equilibrou o jogo e aplicou 13 aces para cima de Medvedev. A decisão acabou indo para o tie-break, mas o alemão continuou melhor e fechou o set.

O terceiro set voltou a ser decidido no tie-break, em uma batalha impressionante de ambos os lados. Medvedev chegou a ter duplo match point, mas Zverev conseguiu se defender bem, retardou a derrota, mas não suportou a pressão do adversário e acabou derrotado por 7/6 (8/6).

Aberto da Austrália

Ausência sentida no ATP Finals, Roger Federer deve perder também o Aberto da Austrália. O suíço, de 40 anos, passou por um procedimento cirúrgico no joelho e não tem previsão de voltar a jogar.

"Acho que há muito poucas chances, ele ainda está se recuperando e conhecendo-o, ele quer ter certeza de que pode jogar para vencer o torneio e estar 100%. Portanto, acho que o Aberto da Austrália não é uma possibilidade real no momento. Mas ele vai passo a passo porque já está com 40 anos e precisa ter paciência. Ele não consegue se recuperar tão rapidamente quanto antes", disse o técnico de Federer, o croata Ivan Ljubicic.