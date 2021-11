Medvedev vence Casper Ruud e consegue vaga na final para buscar bi do ATP Finals

Atual campeão do ATP Finals, o russo Daniil Medvedev terá a chance de buscar o bicampeonato neste final de semana. Isso porque ele garantiu vaga na grande final ao vencer o norueguês Casper Ruud por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 na semifinal do torneio, disputada neste sábado, em Turim, na Itália.

Com o resultado, Medvedev somou a nona vitória seguida em partidas de ATP Finals, por isso chegará com bastante confiança para a disputa do título. O adversário na decisão será definido apenas no final da tarde deste sábado, a partir das 17 horas, quando o número 1 do ranking Novak Djokovic e Alexander Zverev se enfrentam na outra semifinal.

Durante a fase de grupos, Medvedev enfrentou Zverev e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (8/6). No caminho até a semifinal, ele também ganhou duelos contra o italiano Jannik Sinner e diante do polônes Hubert Hurkacz.

"Acho que todas as partidas foram de grande nível. Enfrentei oponentes diferentes, com estilos diferentes, e consegui vencer todas as partidas. Não foi uma partida fácil (hoje). Quando você está na final, você não pode reclamar, então estou ansioso para amanhã e espero fazer minha melhor partida", comentou o russo após a classificação.

Em quadra contra Rudd, de fato, Medvedev encontrou dificuldades, mas apenas em alguns momentos. No geral, teve uma atuação muito consistente para superar o adversário. Favorito, justificou a condição com uma quebra ainda no primeiro game, antes de Ruud também mostrar sua força, evitando dois break-points.

De qualquer forma, o russo foi superior e venceu o primeiro set. Na segunda parcial, conseguiu uma quebra no quinto game e outra no sétimo para garantir a classificação para a grande final.