Melhor tenista do Japão, Nishikori questiona a realização da Olimpíada em Tóquio

Adiados de 2020 para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 estão sendo bastante questionados dentro do Japão, onde um último levantamento apontou quase 60% de reprovação por parte da população. Atleta local, o tenista Kei Nishikori também mostrou a sua preocupação e questionou a realização da competição entre os meses de julho e agosto.

"Não sei nada sobre o que está acontecendo dentro do COI (Comitê Olímpico Internacional) e também não sei o que eles estão pensando. Não acho que seja fácil organizar bolhas para 10 mil atletas e a situação atual no Japão e nos arredores o mundo não é fácil", afirmou Nishikori, que estreou no Masters 1000 de Roma, na Itália, na segunda-feira batendo o italiano Fabio Fognini em sets diretos.

O japonês frisou o grande número de atletas que a competição reúne e mostrou preocupação com tanta gente junta de lugares diferentes do mundo em um mesmo lugar. "Talvez com uma bolha possa ser feita, mas também há riscos. E se houver uma centena de casos positivos na Vila (Olímpica)? O vírus se espalha muito rápido", acrescentou o atual número 45 do ranking da ATP.

As autoridades locais e o Comitê Organizador garantem que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos acontecerão de forma segura e protegida, mas uma pesquisa realizada na semana passada apontou que 59% dos entrevistados querem o evento cancelado contra 39% defendendo que ele deveria acontecer. Vale lembrar que o público estrangeiro está vetado e que atletas e imprensa estarão submetidos a normas rígidas de controle para evitar a contaminação pela covid-19.