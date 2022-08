Meligeni: Bia está num ano incrível. Jogando em alto nível em muitas semanas seguidas; leia análise

A Bia Haddad colocou como meta ficar no top 50 de simples esse ano e agora está no top 20. É um resultado acima e eu acho que ela pode chegar a qualquer posição no ranking da WTA. Ela está preparada para voos grandes e mostrou isso no torneio do Canadá - perdeu apenas na final do WTA 1000 de Toronto para Simona Halep.

Ela está jogando bem e é a 15ª do mundo. Está jogando bem semana a semana e para melhorar seu ranking no topo é preciso essa consistência, jogar em alto nível em muitas semanas seguidas e eu acredito sim que ela pode finalizar a temporada numa posição ainda mais alta do que já está.

Sobre o US Open, acredito que não tem que ter pressão de jogar bem esse ou aquele torneio. Um tenista profissional tem de jogar vários torneios bem. Às vezes acontece de conseguir isso no Grand Slam, outras você vai bem nas semanas anteriores e no Grand Slam não consegue o mesmo resultado.

O importante é como você performa durante o ano e a Bia está num ano incrível. Torcemos para que ela vá bem, mas também entendemos que do outro lado da rede tem muita gente boa. Depende de chave, contra quem joga, mas pelo que ela vem demonstrando a gente espera uma ótima campanha dela.

Quando você começa a pensar em título, é preciso ter cuidado. O US Open é uma competição com chave de 128 jogadores, onde você tem muita gente que joga bem, você tem várias ex-campeãs de Grand Slam, tem a número 1 do mundo...

Então não vejo que a expectativa ao entrar na quadra seja o título e acredito que essa seja a mentalidade da Bia: ganhar a primeira rodada, depois ganhar a segunda, um jogo duro com cabeça de chave na terceira rodada e assim sucessivamente. São muitas jogadoras de alto nível: Halep, Garcia, Sabalenka, Badossa... A Iga Swiatek, número 1 do mundo, é a grande favorita do torneio mesmo não tendo jogado bem nas últimas semanas. Então tem muita gente que pode complicar o caminho da Bia e que luta pelo título.

*Ex-tenista e comentarista dos canais esportivos da Disney