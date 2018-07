Mello cai para alemão e perde final em Curitiba O brasileiro Ricardo Mello não conseguiu neste domingo confirmar o título do Challenger de Curitiba. Na decisão diante do alemão Dominik Meffert, o número 3 do País perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2. Mesmo assim, Mello garantiu a volta ao top 100 do ranking mundial.